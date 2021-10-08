Фракція "Слуга народу" 18 жовтня проведе засідання щодо кадрових змін у Кабінеті міністрів. Можливо, засідання відбудеться за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це голова фракції Давид Арахамія розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає спеціальна кореспондентка LB.ua.

Засідання фракції відбудеться у партійному офісі в КВЦ "Парковий".

"Ми завжди за те, щоб члени нашої команди, якщо вони "списочники" - це для мене принципово, йшли кудись у виконавчу владу", - зазначив Арахамія у відповідь на питання, чи може хтось з нардепів фракції стати міністром.

Як повідомляли LB.ua власні джерела в уряді, у Кабміні на першу декаду жовтня заплановані кадрові ротації – можуть бути звільнені міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. Натомість міністр культури Олександр Ткаченко, якого раніше теж називали кандидатом на звільнення, на посаді залишиться.

Кадрові питання були у порядку денному засідання "Слуги народу" у Трускавці, однак депутати їх не розглянули, а зібрали підписи для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.