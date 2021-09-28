Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела

Доля ще двох - під питанням.

Внаслідок ротацій в уряді, запланованих на першу декаду жовтня, будуть звільнені міністри захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел в уряді.

Романа Лещенка, за словами співрозмовників, звільняють через провал Стратегії зрощення та дренажу, яка була схвалена Кабінетом міністрів рік тому та передбачає модернізацію та будівництво зрошувальних та дренажних систем, збільшення водозабезпечення до 2030 року.

“Доля міністра соціальної політики Марини Лазебної - під питанням та вирішуватиметься найближчим часом. Як, власне, і Олега Уруського. Велика ймовірність, що його теж звільнять. Окремо є плани з переформатування Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та позбавлення посади його очільника віце-прем’єрських повноважень”, - кажуть співрозмовники LB.ua.

Натомість на посадах залишаться міністр оборони Андрій Таран та міністр культури Олександр Ткаченко, яких теж називали раніше серед кандидатів на звільнення. У Ткаченка, підкреслюють співрозмовники LB.ua, “гарні відносини з фракцією”.

Кадрові питання обговорять під час виїзного засідання фракції “Слуги народу” в Трускавці за участі президента Володимир Зеленського, а також генпрокурорки Ірини Венедиктової, голови СБУ Івана Баканова, голови МВС Дениса Монастирського, директора НАБУ Артема Ситника, голови НАЗК Олександра Новікова, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

Нагадаємо, що з’явився розклад засідання, де окрім офіційних зустрічей передбачені “нагородження найрезультативніших депутатів”, діджей сет від голови фракції “СН” Давида Арахамії, гала-концерт тощо.