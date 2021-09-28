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Призначене Кабміном правління "Нафтогазу" буде тимчасовим, постійне планують сформувати до кінця року

Кадрові зміни в НАКу ще не закінчилися.

Призначене Кабміном правління "Нафтогазу" буде тимчасовим, постійне планують сформувати до кінця року
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабінет міністрів розраховує на формування нового постійного правління НАК "Нафтогаз України" наглядовою радою до кінця 2021 року року.

Про це повідомляється в розпорядженні №1155 від 28 вересня, яким уряд встановив крайній термін роботи нинішнього правління - 28 грудня 2021 року.

Напередодні Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Нафтогазу" та перебрав на себе її обов'язки, призначивши тимчасових членів правління - Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврікія Калугіна та Романа Чумака.

Вони будуть працювати "до прийняття новим складом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” рішень щодо формування правління зазначеного товариства, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р."

Нову наглядову раду "Нафтогазу" планують призначити до кінця листопада. Це означає, що у неї буде тільки місяць на формування нового правління.

Нагадаємо, що незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден звільнилися на початку вересня через конфлікт з головою правління компанії Юрія Вітренка. Після цього уряд вирішив звільнити й представників держави Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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