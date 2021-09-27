СБУ звинуватила конструкторське бюро з Дніпра у співпраці з окупаційною владою Криму

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заявило, що одне з конструкторських бюро у Дніпрі тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму, прикриваючись афілійованими підприємствами з Росії.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів ($3,5 млн). Серед їхніх проектів ‒ виконання конструкторських робіт на об’єктах АО «КримТЕЦ»: «Сімферопольської ТЕЦ», «Камиш-Бурунської ТЕЦ» і «ТЕЦ Сакських теплових мереж»", - йдеться в повідомленні.

Участь у тендерах брало не саме бюро, а пов'язані з ним компанії з Росії. Від їх імені також укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів Криму.

СБУ розслідує цей факт за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу - фінансування сепаратизму. Відбулися обшуки, під час яких слідчі знайшли технічну документацію щодо проведення робіт, платіжні картки російських банків і печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Організаторам діяльності планують повідомити про підозру.

Назву конструкторського бюро СБУ не повідомила.

Нагадаємо, що у 2018 році в окупованому Криму побудували Таврійську і Балаклавську ТЕС. На них встановили газотурбінні установки Siemens і фільтраційне обладнання фірми inge GmbH, які було поставлено в Крим в обхід санкцій.