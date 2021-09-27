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"Київавтодор" планує замінити шість великих перехресть круговими розв'язками

Проєкт частково фінансуватиметься за рахунок ЄІБ.

"Київавтодор" планує замінити шість великих перехресть круговими розв'язками
Нове кільце у Києві - з'їзд з проспекту Соборності на вулицю Тампере
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Комунальна корпорація "Київавтодор" планує замінити шість великих перехресть більш безпечними круговими розв'язками. Реконструкція частково фінансуватиметься Європейським інвестиційним банком у рамках проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"У співпраці з міжнародними партнерами КК «Київавтодор» планує реконструкцію шести перехресть із влаштуванням на них кругових розв’язок. Акцент зроблено на перехрестя житлових вулиць, що мають надмірний та невпорядкований простір проїжджої частини", - цитує чиновника пресслужба КМДА.

Зокрема, за його словами, запропоновано влаштування таких розв’язок на перехрестях:

  • вул. Ахматової та вул. Драгоманова;
  • вул. Ахматової та вул. Урлівської;
  • вул. Вишгородської, просп. Правди та вул. Івашкевича;
  • вул. Братиславської та Лісового проспекту;
  • просп. Алішера Навої та вул. Курнатовського;
  • вул. Харченка та вул. Промислова.

Одночасно Київ планує будувати кільцеві розв'язки малого радіусу.

У 2020 році таке перехрестя було влаштовано на перетині з’їзду з проспекту Соборності, вулиці Тампере та дороги-дублера проспекту Соборності. За його словами, воно довело свою ефективність.

Також кільцеве перехрестя малого радіусу функціонує на вул. Труханівській, зараз завершуються роботи на вулиці Професора Підвисоцького біля міської клінічної лікарні № 12, а найближчим часом розпочнеться влаштування розв’язки малого радіусу на перехресті вул. Миколи Кибальчича та місцевого проїзду просп. Романа Шухевича.

"Кільцеві перехрестя малого радіусу – одні з найбільш ефективних засобів заспокоєння руху. Вони змушують водіїв знижувати швидкість на під’їздах до перехресть, завдяки чому значно знижується аварійність і наслідки ДТП на таких ділянках. Кільцеві розв’язки дуже популярні в Європі, і наразі їх кількість збільшується у столиці", - заявив Густелєв.

Нагадаємо, що кілька років тому замість Шулявського мосту в Києві пропонували побудувати трирівневу розв'язку з реверсним кільцем. Від цього проєкту відмовилися на користь більш дешевої, як тоді вважалось, традиційної розв'язки "лист конюшини". Її досі не добудували, а вартість робіт виросла з 600 млн гривень до майже 2 млрд гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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