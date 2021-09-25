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"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю

Деталі угоди наразі не розголошуються.

"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
Фото: пресслужба СБУ

Український виробник авіадвигунів Мотор Січ та турецька компанія-виробник безпілотників Baykar Makina підписали угоду про співпрацю.

Як повідомляє "Укрінформ", церемонія підписання відбулася під час виставки аерокосмічної техніки та технологій TEKNOFEST у Стамбулі.

"Сьогодні важливий момент для наших компаній - Bayraktar та Мотор Січ. Як ви знаєте, AKINCI – наша безпілотна система стратегічного рівня, їх уже постачають у ЗС Туреччини. Це продукт найвищого технологічного рівня. Ми ефективно співпрацюємо з Україною по частині двигунів, зокрема з компаніями "Івченко-прогрес" та "Мотор Січ". Це критично важливо для наших країн підтримувати одна одну", - заявив технічний директор Baykar Makina Халюк Байрактар.

Деталі угоди наразі не розголошуються.

Нагадаємо, раніше турецька військова компанія Bayrak Makina заявила про намір використовувати у виробництві всіх своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА) українські двигуни. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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