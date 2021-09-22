Зеленський і Ердоган домовились активізувати створення зони вільної торгівлі

Президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до США зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

На сайті Офісу президента повідомляється, що вони домовились активізувати роботу над укладанням угоди про зону вільної торгівлі, а також обговорили проблеми кримських татар - будівництво житла для них на вільній території України та переслідування на окупованій.

Зеленський подякував Ердогану за невизнання виборів до Держдуми Росії в окупованому Криму і назвав стратегічними відносини України й Туреччини.

Президенти говорили про диверсифікацію енергоносіїв.

Крім того, Ердоган прийняв запрошення відвідати Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва. Попереднє, 9 засідання, відбулося у квітні 2021 року в Стамбулі.

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році, але досі її не підписали.

Торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю LB.ua казав, що в нинішньому вигляді угода може бути нерівноцінною.