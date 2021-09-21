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Добкін та голова місцевого "Нацкорпусу" йдуть у мери Харкова як самовисуванці

Позачергові вибори міського голови відбудуться 31 жовтня.

Добкін та голова місцевого "Нацкорпусу" йдуть у мери Харкова як самовисуванці
Фото: city.kharkov.ua

Екснардеп Михайло Добкін та голова обласного осередку організації "Національний корпус" Костянтин Немічев балотуються на виборах мера Харкова як самовисуванці.

Сьогодні, 21 вересня, Харківська міська територіальна виборча комісія прийняла їхні документи на реєстрацію кандидатом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли сьогодні документи від двох кандидатів-самовисуванців - Костянтина Немічева та Михайла Добкіна", - повідомила агентству голова міськвиборчкому Олена Матвієнко.

Народний депутат декількох скликань, ексголова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін обіймав посаду міського голови у 2006-2010 роках. На чергових місцевих виборах у 2020 році був зареєстрований кандидатом як самовисуванець, однак пізніше зняв свою кандидатуру на користь тодішнього очільника міста Геннадія Кернеса, який перебував на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте".

Костянтин Немічев - голова обласної організації "Нацкорпусу", позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил.

Раніше місцеві організації шести проукраїнських партій ("Акцент", "Голос", "Демсокира", "Європейська солідарність", "Нацкорпус" і "Правий сектор") підписали меморандум про партнерство та співробітництво на період виборів міського голови Харкова, який передбачав визначення та висунення єдиного кандидата.

Наприкінці серпня представники партій-підписантів провели голосування щодо кандидатури єдиного кандидата, переможцем якого виявився Немічев.

Однак пізніше дві партії ("Акцент" і "Європейська солідарність") відкликали свої голоси, при цьому "ЄС" заявила, що залишає за собою право висунути свого кандидата.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року. З часу смерті обраного на чергових виборах міського голови Харкова Геннадія Кернеса містом керує секретар міської ради Ігор Терехов.

Партія "Слуга народу" відмовилася висувати свого кандидата на виборах мера Харкова, бо "немає сильної кандидатури, яка може боротись".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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