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Тимошенко назвала "принизливим" порядок денний Верховної Ради

Політикиня закликала повернутися до служіння народу.

Тимошенко назвала "принизливим" порядок денний Верховної Ради
Фото: Lb.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала порядок денний Верховної Ради, назвавши його "лобістським та принизливим".

«Ми з фракцією уважно вивчили порядок денний – принизливий лобістський порядок денний, де починається руйнація трудового кодексу, де у працюючих людей забираються останні права та багато інших корупційних речей. Але немає уваги до того, що інфляція в країні досягла таких меж, що 50% доходів українців іде на їжу. Для порівняння, в Німеччині – 10%. Тут не йдеться про те, що люди не можуть виживати, а в бюджеті на наступний рік епоха бідності продовжується в повному обсязі», – зауважила Тимошенко під час свого виступу у парламенті.

Крім того, за її словами, влада штовхає місцеві бюджети на повне банкрутство, примушуючи їх компенсувати різницю в тарифах на тепло, а райгази та міськгази не можуть ефективно обслуговувати споживачів.

«Хаос в країні досяг апогею, але в цьому залі немає інтересів людей, їх болі, їх бідності. Тут є дерибан бюджету, звуження прав, закриття соціальної політики. Припиняйте це робити! Або парламент повернеться до служіння людям, або такий парламент українцям не потрібен! Поверніться до реального життя і до людей!» – закликала «слуг народу» лідер «Батьківщини».

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