Рада дозволила купувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу

Нова процедура призначена для закупівлі препаратів від рідкісних хвороб.

Верховна Рада у вівторок, 21 вересня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4662, який дозволяє купувати інноваційні лікарські засоби за рахунок державного бюджету за договорами керованого доступу.

За це проголосували 309 депутатів парламенту.

Поняття договору керованого доступу, або managed entry agreements (MEAs), з'явилося в українському законодавстві у 2020 році після внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Основне завдання застосування процедур ДКД - забезпечення пацієнтів інноваційними лікарськими засобами, які не мають генеричних препаратів, зокрема при лікуванні важких хронічних захворювань – онкології, гематології, рідкісних патологій, застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

Депутати внесли відповідні зміни до закону про публічні закупівлі, виключивши до 31 грудня 2023 року з-під його дії придбання оригінальних (інноваційних) лікарських засобів, що підлягають закупівлі за ДКД.

У випадку реєстрації в Україні генеричного лікарського засобу з такою самою міжнародною непатентованою назвою та показаннями для застосування, договір керованого доступу підлягає достроковому розірванню.

Перелік лікарських засобів, які будуть купуватися за ДКД, повинен бути затверджений Кабінетом міністрів.

Механізм ДКД понад 15 років успішно працює у таких країнах, як США, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Угорщина, Румунія, Бельгія, Нідерланди, Словенія, Швеція, Данія та інші.