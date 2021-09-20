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Індія скасує мораторій на експорт вакцини у жовтні

Країна заборгувала Україні півтора мільйона доз CoviShield.

Індія скасує мораторій на експорт вакцини у жовтні
Фото: EPA/UPG

Індія, яка заборгувала Україні півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca/CoviShield, скасує мораторій на експорт вакцин від коронавірусу у жовтні.

Про це у понеділок, 20 вересня, сказав міністр Мансух Мандавія, пише Associated Press.

Індія однією з перших почала експортувати вакцини у січні 2021 року, але припинила виконувати свої контрактні зобов'язання після рекордної хвилі ковіду, яка охопила країну в квітні. Індійська влада вирішила спочатку забезпечити потреби у вакцині на ринку Індії, а вже потім - інших країн.

Перед тим, як запровадити мораторій, Індія встигла продати або пожертвувати 66 млн доз вакцини майже ста країнам.

Нагадаємо, що Україна законтрактувала в Індії 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield і 10 млн доз Novavax і поки що отримала тільки 500 тис. доз AstraZeneca/CoviShield. 

У серпні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна почала процес розірвання договору з індійським виробником вакцин Serum Institut. Він запевнив, що і без препаратів індійського виробника потреба України у вакцинах забезпечена.

Більше того, за оцінками Київської школи економіки, в Україні так багато вакцини, що близько 3 млн доз можуть зіпсуватися до кінця осені.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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