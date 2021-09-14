Україна не встигає використати всю вакцину AstraZeneca до кінця терміну придатності, - КШЕ

"Щоб уникнути псування, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів".

Київська школа економіка попередила про те, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca.

Про це на брифінгу в вівторок сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Залишки усіх вакцин в Україні становлять близько 11 млн доз, із них AstraZeneca - близько 3 млн.

"З початку серпня Україна отримала більше 3 млн доз вакцини AstraZeneca. З поточними темпами вакцинації - близько 10 тисяч щеплень на добу - збільшується ризик того, що вакцина не буде використана повністю. Щоб уникнути псування вакцини, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів", - підкреслив Ганиченко.

Це можна зробити шляхом комбінації AstraZeneca з іншими вакцинами (наприклад, перша доза AstraZeneca і друга Pfizer або перша доза Sinovac і друга AstraZeneca), запровадженням третьої бустерної дози AstraZeneca або загальним збільшенням вакцинації.

Також можна передати вакцину в інші країни, які зможуть її освоїти.

Ганиченко підкреслив, що рішення по вакцині AstraZeneca потрібно приймати негайно, бо термін її придатності спливає у у кінці жовтня і кінці листопада.

Нагадаємо, що в Україні найпопулярнішими є вакцина Pfizer, щеплення якою отримали понад 2,1 млн осіб, та Sinovac, якою вакцинували майже 1,7 млн осіб.

Щеплення вакциною AstraZeneca (включно з індійською Covishield) отримали трохи більше мільйона людей.