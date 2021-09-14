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МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ

Сімейним лікарям виділили два мільйони антиген-тестів.

МОЗ наказало тестувати на коронавірус кожну людину з ознаками ГРВІ
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що сімейні лікарі мають робити швидкий тест на коронавірус кожній людині з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Лізі".

"Кожна людина, яка має симптоми або ознаки ГРВІ, має звернутися до свого лікаря і їй мають запропонувати швидкий тест на антиген. Зараз у країні є близько 2 млн антиген-тестів, вони розподілені на рівні сімейної медицини. Кожен лікар має призначати такий тест пацієнтові з ознаками ГРВІ. Якщо у лікаря немає швидкого тесту на антиген, він може забрати матеріал у пацієнта на ПЛР і направити його до найближчого центру контролю та профілактики хвороб. Такий тест зроблять там упродовж доби, без черги. Він буде безоплатний і лікарю первинки повернеться результат", - заявив Кузін.

Тест на коронавірус також мають робити контактним особам через три-п'ять днів після останнього контакту з хворим.

"Зараз є запас на рівні 2 млн ПЛР-тестів, які можна використовувати щодня. Їх вистачить, щоб система працювала на пікових рівнях впродовж чотирьох місяців. Завершується додаткова закупівля 2,8 млн швидких тестів, які додадуться на рівні областей. Найближчими тижнями розвезуть ще 4 млн ПЛР-тестів", - сказав Кузін. 

За останню добу в Україні зробили 25 тисяч досліджень експрес-тестами на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2 і 29 тисяч тестувань методом ПЛР.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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