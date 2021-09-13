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Світовий банк порадив Україні прискорити вакцинацію пенсіонерів

Відсоток щеплень в Україні нижчий, навіть ніж у Молдові.

Світовий банк порадив Україні прискорити вакцинацію пенсіонерів
Фото: kievcity.gov.ua

Світовий банк вважає недостатніми темпи вакцинації в Україні та радить докласти більше зусиль для щеплення літніх людей.

Про це в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна" сказала регіональний віце-президент Світового банку Анна Б'єрде.

"На жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі: станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало принаймні одну дозу і лише 11,5% повністю вакциновані. Порівняйте ці дані з відповідними даними сусідніх країн: у Польщі повністю вакциновані 50% населення, у Словаччині – 40%, у Туреччині – 47%, навіть у сусідній Молдові – понад 21%. Зокрема, потрібно докласти більше зусиль та уваги, щоб охопити людей похилого віку (старших за 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні, при тому, що вони найбільш вразливі до важкої форми перебігу захворювання на COVID-19", - сказала вона.

Нагадаємо, що за минулий тиждень (6-12 вересня) в Україні зробили понад 900 тисяч щеплень проти ковіду.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні було щеплено 5 906 742 людини, з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 4 804 204 людини.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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