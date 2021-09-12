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У Хмельницькому досі госпіталізовано 14 дітей, які отруїлися у школі

Попередній діагноз – ротавірусна інфекція.

У Хмельницькому досі госпіталізовано 14 дітей, які отруїлися у школі
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Cтаном на неділю, 12 вересня у Хмельницькому з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція досі госпіталізовано 14 дітей, які отруїлися у школі.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

Учні та ще один дорослий лікуються в інфекційній лікарні міста, загрози їхньому життю немає.

78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні у стані легкого ступеня тяжкості. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, станом на 10 вересня до різних медичних установ, зокрема і сімейних лікарів, через отруєння звернулось 92 школярі. Водночас до підрозділів поліції звернулось наразі лише 39 батьків.

Через отруєння школярів Національна поліція відкрила кримінальне провадження – за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням”.

У межах розслідування призначено низку експертиз. Слідчі дії тривають.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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