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У Києві проводяться рейди для контролю маскового режиму, - заступниця голови КМДА

Інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм буде посилено.

У Києві проводяться рейди для контролю маскового режиму, - заступниця голови КМДА
Ганна Старостенко
Фото: КМДА

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявляє про проведення у Києві показових рейдів для контролю маскового режиму.

Про це повідомляє ”Громадське радіо”.

"На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність. Такі рейди (щодо дотримання маскового режиму - ред.) вже проводяться", – сказала Старостенко.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Водночас це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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