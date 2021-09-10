У Києві проводяться рейди для контролю маскового режиму, - заступниця голови КМДА

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявляє про проведення у Києві показових рейдів для контролю маскового режиму.

Про це повідомляє ”Громадське радіо”.

"На комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність. Такі рейди (щодо дотримання маскового режиму - ред.) вже проводяться", – сказала Старостенко.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Водночас це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося.