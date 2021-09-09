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Microsoft відклав повернення співробітників в офіси на невизначений термін

Корпорація стомилася прогнозувати, коли стане безпечніше.

Фото: EPA/UPG

Microsoft на невизначений термін відмовився від планів повернути працівників у офіси.

Як повідомляє The Verge, корпорація збиралась з 4 жовтня відмовитися від дистанційної форми роботи, але невизначеність довкола розвитку епідемії COVID-19 у США та зростання кількості випадків захворювання змусили переглянути це рішення.

Фото: Кількість випадків ковіду у США з початку пандемії

Нову дату повернення в офіси компанія не називає.

"Ми вирішили не намагатися прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів у США, і зробимо це щойно це буде безпечно", - пояснив віце-президент Microsoft Джаред Спатаро.

Microsoft почав відкривати офіси з березня і планував повернути всіх працівників у офіси ще до липня. Потім ці плани відклали на вересень, потім на жовтень, а тепер - на невизначений термін.

Нагадаємо, що раніше відклали повернення співробітників у офіси відклали й інші технологічні гіганти США: Facebook, Amazon, Google та Apple.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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