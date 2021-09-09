Microsoft відклав повернення співробітників в офіси на невизначений термін

Microsoft на невизначений термін відмовився від планів повернути працівників у офіси.
Як повідомляє The Verge, корпорація збиралась з 4 жовтня відмовитися від дистанційної форми роботи, але невизначеність довкола розвитку епідемії COVID-19 у США та зростання кількості випадків захворювання змусили переглянути це рішення.
Нову дату повернення в офіси компанія не називає.
"Ми вирішили не намагатися прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів у США, і зробимо це щойно це буде безпечно", - пояснив віце-президент Microsoft Джаред Спатаро.
Microsoft почав відкривати офіси з березня і планував повернути всіх працівників у офіси ще до липня. Потім ці плани відклали на вересень, потім на жовтень, а тепер - на невизначений термін.
Нагадаємо, що раніше відклали повернення співробітників у офіси відклали й інші технологічні гіганти США: Facebook, Amazon, Google та Apple.