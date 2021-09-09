Таліби заборонили акції протесту в Афганістані

Екстремістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив проведення акцій протесту в країні.

Про це повідомляє Afghanistan Times.

Зазначається, що афганців закликали уникати демонстрацій до ухвалення відповідних законів.

"Талібан заборонив всі протести і просить людей уникати зборів і демонстрацій в країні, поки законодавство щодо акцій протесту не буде оновлено, і буде поважатися урядом талібів і народом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня у афганському місті Герат бойовики "Талібану" відкрили вогонь по людях, які брали участь у мітингу. Загинули дві особи, ще восьмеро протестувальників були поранені.