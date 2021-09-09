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Таліби заборонили акції протесту в Афганістані

Афганців закликали уникати демонстрацій до ухвалення відповідних законів.

Таліби заборонили акції протесту в Афганістані
Бойовики ‘Талібану’ патрулюють у Кандагарі, Афганістан, 17 серпня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Екстремістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив проведення акцій протесту в країні. 

Про це повідомляє Afghanistan Times.

Зазначається, що афганців закликали уникати демонстрацій до ухвалення відповідних законів.

"Талібан заборонив всі протести і просить людей уникати зборів і демонстрацій в країні, поки законодавство щодо акцій протесту не буде оновлено, і буде поважатися урядом талібів і народом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня у афганському місті Герат бойовики "Талібану" відкрили вогонь по людях, які брали участь у мітингу. Загинули дві особи, ще восьмеро протестувальників були поранені.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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