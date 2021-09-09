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Внаслідок стрілянини в турецькому Ізмірі 12 людей поранено, серед них - 6 дітей

Нападники стріляли з дробовика.

Внаслідок стрілянини в турецькому Ізмірі 12 людей поранено, серед них - 6 дітей
Фото: EPA/UPG

Внаслідок стрілянини в Ізмірі на заході Туреччини постраждали 12 осіб, зокрема 6 дітей. Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

“В результаті збройного нападу двох осіб на членів родини, з якою вони ворогували, були поранені 12 осіб, зокрема одне немовля і п’ятеро дітей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нападники стріляли з дробовика. Наразі їх обох взято під варту.

Постраждалі були доправлені до лікарні. Стан немовля оцінюється як важкий.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Білої Церкви на Київщині між двома чоловіками стався конфлікт, який завершився стріляниною. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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