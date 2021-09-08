Меджліс ініціює міждержавні консультації в рамках Кримської платформи через ситуацію в Криму

Меджліс кримськотатарського народу закликає Україну та держави-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації по ситуації, що склалася в окупованому Росією Криму.

Відповідне рішення Меджлісу оприлюднив у Facebook його очільник Рефат Чубаров.

Звернення, ухвалене 8 вересня, адресоване президенту України та президентам і главам урядів держав-учасниць Кримської платформи.

У ньому констатується, що наразі в окупованому Криму "розгортається новий виток масових репресій і переслідувань корінного кримськотатарського народу". Так, 3 та 4 вересня 2021 року у Криму російськими силовиками були скоєні масові обшуки в будинках кримських татар, що завершилися затриманням Ельдара Одамалова, Асана Ахтемова, Азіза Ахтемова, Шевкета Усеїнова і Нарімана Джелялова.

6 вересня російський окупаційний "суд" обрав Наріману Джелялову, Азізу Ахтемову і Асану Ахтемову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада 2021 року. Їх намагаються пов’язати з пошкодженням газопроводу, яке начебто відбулось у селі Перевальне Сімферопольського району.

Нагадується також, що сьогодні вночі силовики в Криму затримали і вивезли в невідомому напрямку голову місцевого меджлісу села Молодіжне Ельдара Менсітова.

З Криму також, за словами Чубарова, надходять повідомлення про ведення російськими окупаційними силовиками відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами.

"Є очевидним, що новий виток репресій в Криму, здійснюваних російською окупаційною владою стосовно корінного кримськотатарського народу, до всього іншого, переслідує не тільки мету розправи з кримськими татарами, включаючи делегатів Курултаю кримськотатарського народу і членів Меджлісу кримськотатарського народу, які брали участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, але і є перевіркою на міцність і рішучість держав - учасників Кримської платформи у відстоюванні ними цілей і принципів підписаної Кримської декларації", - сказано у документі.

"З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримськотатарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримськотатарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи по ситуації, що склалася в тимчасово окупованому РФ Криму у зв'язку з незаконним затриманням першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова і інших представників корінного кримськотатарського народу на тимчасово окупованій державою-агресором Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму провела обшуки і затримала Джелялова, а також Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова. Після цього кримські татари вийшли на протест до будівлі ФСБ. Окупанти затримали близько 60 осіб, при цьому двох станом на день 5 вересня так і не відпустили – батька викраденого Азіза Ахтемова – Ескендера Ахтемова і брата викраденого Асана Ахтемова – Арсена Ахтемова.

Джелялову інкримінують ч. 1 ст. 281 КК Росії – диверсія. Те саме інкримінують іншим чотирьом затриманим. За цією статтею передбачається покарання від 12 до 15 років ув'язнення.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт.