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Пєсков побачив ненависть до РФ та русофобство у відносинах України та США

Пєсков також заявив, що вступ України в НАТО спричинить вимушені заходи у відповідь з боку Росії.

Пєсков побачив ненависть до РФ та русофобство у відносинах України та США
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що відносини України та США випромінюють ненависть до Росії та русофобство.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

"Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, і це справа двох суверенних держав. Але, на превеликий жаль, досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, буквально ненависть до нашої країни, і, звичайно, це змушує і змушувало нас найуважнішим чином відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце в Вашингтоні та інших американських містах", - сказав Пєсков, коментуючи підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Пєсков також заявив, що вступ України в НАТО спричинить вимушені заходи у відповідь з боку Росії.

"Сюжет щодо гіпотетичного членства України в НАТО - це те, що потенційно для нас небезпечно і тривожно", - сказав він.

"Тобто потенційно вони всі (керівництво України і США, - ред.) згодні і ведуть саме до членства України в НАТО. Для нас це не що інше, як вже в найближчій перспективі наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, і для нас це не що інше як вимушені заходи щодо забезпечення нашої безпеки і стабільності в Європі, про що неодноразово говорив досить однозначно наш президент", - додав Пєсков.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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