У Грузії озброєний чоловік захопив відділення банку

Це другий випадок за останній рік, попереднього злочинця так і не піймали.

У місті Кварелі на сході Грузії озброєний чоловік захопив відділення банку.

Про це повідомило МВС Грузії, пише newsgeorgia.ge.

"Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. В даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи. МВС закликає представників ЗМІ дотримуватися норм безпеки і підкорятися вказівкам поліції на місці", - йдеться в повідомленні поліції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що чоловік озброєний гранатою, а у відділенні банку є співробітники і відвідувачі.

Нагадаємо, що рік тому, 21 жовтня, збройне пограбування банку сталося на заході Грузії, в місті Зугдіді. Чоловік, одягнений в камуфляж і озброєний автоматом і гранатою, зайшов до філії "Банку Грузії", взяв в заручники співробітників і викрадачів і зажадав викуп у розмірі півмільйона доларів. Поліція виконала вимоги грабіжника, і він благополучно покинув банк з грошима.

Ніхто із заручників не постраждав.

Пізніше МВС оголосило, що грабіжником є колишній військовий Бадрі Есебуа, житель регіону Самегрело. Поліції так і не вдалося з'ясувати, де він знаходиться.