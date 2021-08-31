​Троє українців постраждали при сходженні лавини на Казбеку

Троє громадян України постраждали при сходженні лавини на горі Казбек у Північній Осетії.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

"Територія нейтральна. Постраждали 3 громадянина України. Будуть залучати вертоліт Грузії", - йдеться в повідомленні пресслужби ГУ МНС Північної Осетії.

Там додали, що МНС Північної Осетії скасувало заявку на відправку вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.

Нагадаємо, в липні український альпініст Анатолій Мрачковський загинув у Грузії під час спуску після сходження на вершину Тетнульді.