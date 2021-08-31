Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Афганістану

Рада Безпеки ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, дозволити афганцям безперешкодно залишати країну.

Відповідну резолюцію РБ ООН ухвалила у понеділок, 30 серпня. За неї проголосували 13 членів Радбезу, Росія та Китай утрималися, передає DW.

У тексті резолюції РБ ООН вказує на обіцянки "Талібану", яку рух дав наприкінці минулого тижня, що афганці зможуть безперешкодно у будь-який час залишити країну всіма можливими шляхами. Рада безпеки "очікує, що "Талібан" дотримуватиметься цього та всіх інших зобов'язань", цитує резолюцію інформагенція dpa.

У резолюції, яка була внесена Великобританією та Францією разом зі США та Ірландією, також міститься вимога, що Афганістан не перетвориться на прихисток для терористів. У документі вказується і на необхідність безперешкодного гуманітарного доступу та дотримання прав людини, особливо "прав жінок, дітей та меншин".

За словами дипломатів західних держав, Росія та Китай, які мають право вето у Радбезі ООН, під час переговорів у останні дні виказали готовність до компромісу, що стало певним проривом. Останніми роками постійні члени РБ ООН, передусім Росія, Китай та США, блокували спільні рішення, спрямовані на розв'язання великих глобальних криз.

Резолюції Радбезу ООН є зобов'язальними з точки зору міжнародного права. Пізніше цього дня представники п'яти країн-членів РБ, які мають право вето, мають зустрітися з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Як відомо, "Талібан" дав час для евакуації з аеропорту Кабула тільки до 31 серпня. Наразі майже вся територія країни контролюється бойовиками цього екстремістського руху. Ввечері 30 серпня у Пентагоні оголосили про завершення евакуації з Афганістану.

Попри те більшість громадян США - 71% - вважають, що американські війська повинні залишатися в Афганістані до тих пір, поки всі афганці, які допомагали США, не будуть евакуйовані.