На початку серпня суд присудив Мірзалізаде 10 діб арешту за розпалювання ненависті.

Громадянину Білорусі азербайджанського походження коміку Ідраку Мірзалізаде довічно заборонили в'їзд у Російську Федерацію.

"Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації відповідно до частини четвертої статті 25.10 Федерального закону "Про порядок виїзду в Російську Федерацію і в'їзду в Російську Федерацію" прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації громадянина Республіки Білорусь Ідрака Кахін огли Мірзалізаде, довічно", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними російського МВС, Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, а в березні 2021 року одержав посвідку на проживання в РФ.

На початку березня youtube-канал "Stand-Up Club #1" опублікував черговий випуск гумористичної програми "Розгони". У ньому Мірзалізаде розповів жарт про оренду житла, висміюючи ксенофобію в РФ.

Початок жарту на 25-й хвилині відео.

На початку серпня суд засудив Мірзалізаде до десяти діб арешту у справі про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Мірзалізаде не вважав себе винним. "Виступ був гумористичним і направлений на висміювання ксенофобії якраз", - заявив тоді комік.