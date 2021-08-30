Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
ГоловнаСвіт

Білоруському коміку, що пожартував про росіян, довічно заборонили в'їзд у РФ

На початку серпня суд присудив Мірзалізаде 10 діб арешту за розпалювання ненависті.

Білоруському коміку, що пожартував про росіян, довічно заборонили в'їзд у РФ
Фото: Stand-Up Club #1/YouTub

Громадянину Білорусі азербайджанського походження коміку Ідраку Мірзалізаде довічно заборонили в'їзд у Російську Федерацію.

"Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації відповідно до частини четвертої статті 25.10 Федерального закону "Про порядок виїзду в Російську Федерацію і в'їзду в Російську Федерацію" прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації громадянина Республіки Білорусь Ідрака Кахін огли Мірзалізаде, довічно", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними російського МВС, Мірзалізаде неодноразово приїжджав до Росії, а в березні 2021 року одержав посвідку на проживання в РФ.

На початку березня youtube-канал "Stand-Up Club #1" опублікував черговий випуск гумористичної програми "Розгони". У ньому Мірзалізаде розповів жарт про оренду житла, висміюючи ксенофобію в РФ.

Початок жарту на 25-й хвилині відео.

На початку серпня суд засудив Мірзалізаде до десяти діб арешту у справі про розпалювання ненависті або ворожнечі.

Мірзалізаде не вважав себе винним. "Виступ був гумористичним і направлений на висміювання ксенофобії якраз", - заявив тоді комік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також