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Зустріч Зеленського з Байденом перенесено на прохання США через ситуацію в Афганістані, - ОП

"Талібан" не погоджувався продовжити евакуацію людей з Кабула після 31 серпня.

Зустріч Зеленського з Байденом перенесено на прохання США через ситуацію в Афганістані, - ОП
Фото: РБК-Україна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом перенесено на 1 вересня на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.

Про це заявив прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перенесення зустрічі Зеленського та Байдена з 31 серпня на 1 вересня Офіс президента підтверджує. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" - або термін евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула - саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим - і весь цей день присвятити цій важливій для американської сторони темі", - розповів Никифоров.

Він додав, що українська сторона "з цілковитим розумінням ставиться до прохання американської сторони".

"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми відповіли згодою на прохання США про перенесення на один день", - сказав прессекретар.

Він також повідомив, що програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.

"Щодо інших зустрічей Зеленського в США - деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші - пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", - сказав він.

"Президент Зеленський вилітає до США просто зараз. Два дні після прильоту він проведе у Вашингтоні й після цього - в Каліфорнії", - підсумував Никифоров.

Зазначимо, що раніше Держдепартамент США опублікував заяву 98 країн світу, які повідомили, що отримали запевнення від талібів щодо безпечної евакуації з Афганістану. Люди зможуть безперешкодно виїжджати з країни і після 31 серпня. Раніше рух "Талібан" не погоджувався продовжити евакуацію людей з Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, дата зустрічі Зеленського з Байденом переноситься вже вдруге. Раніше її було перенесено з 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту. За інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".

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