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Біля аеропорту в Кабулі стався вибух, є двоє загиблих

Вибух стався у результаті ракетної атаки на північному заході від летовища.

У Кабулі стався вибух поруч з аеропортом, у якому загинуло щонайменше дві людини, зокрема дитина.

Про це пише Al Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще троє осіб отримали поранення.

За словами начальника поліції поваленого афганського уряду, вибух стався у результаті ракетної атаки на північному заході від аеропорту.

За попередньою інформацією співробітника служби, ракета потрапила в будинок.

Нагадаємо, раніше уряд США попередив про ще один можливий теракт у Кабулі з боку бойовиків.

26 серпня внаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових.

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