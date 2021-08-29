У Кабулі стався вибух поруч з аеропортом, у якому загинуло щонайменше дві людини, зокрема дитина.
Про це пише Al Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ.
Ще троє осіб отримали поранення.
За словами начальника поліції поваленого афганського уряду, вибух стався у результаті ракетної атаки на північному заході від аеропорту.
За попередньою інформацією співробітника служби, ракета потрапила в будинок.
Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
Нагадаємо, раніше уряд США попередив про ще один можливий теракт у Кабулі з боку бойовиків.
26 серпня внаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових.