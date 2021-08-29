Франція і Великобританія пропонують створити у Кабулі безпечну зону для гуманітарних операцій

Франція і Великобританія у понеділок, 30 серпня представлять на екстреному засіданні ООН резолюцію з пропозицією створити в Кабулі безпечну зону.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

"Наша пропозиція з резолюції направлена на визначення безпечної зони в Кабулі, що знаходиться під контролем ООН, яка дозволить продовжити гуманітарні операції", – сказав Макрон.

За його словами, Франція, яка вже припинила евакуацію з аеропорту Кабула, вела попередні переговори з талібами про гуманітарну ситуацію в Афганістані і можливі евакуації більшого числа людей з країни.

Зазначимо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликає зустріч щодо Афганістану з посланцями ООН у Британії, Франції, США, Китаї та Росії – постійними членами Ради Безпеки, що володіють правом вето.

Нагадаємо, Збройні сили CША перебувають на завершальному етапі евакуації людей з Афганістану. Американський уряд також попередив про ще один можливий теракт з боку бойовиків.

Президент Джо Байден заявив, що всі війська США з Афганістану будуть виведені в установлений час – до вівторка, 31 серпня. Саме до цього дня "Талібан" дав час для евакуації іноземців.

З початку загострення ситуації в Афганістані з Кабула до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 осіб. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після серпня евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.