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​Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан

Наразі розпочинається евакуація військових.

​Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан
Аеропорт Кабула (архівне фото)
Фото: topwar.ru

Велика Британія завершила евакуаційні польоти з цивільними особами з аеропорту Кабула та почала повертати додому з Афганістану військовослужбовців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Associated Press.

Посол Великої Британії в Афганістані Лорі Брістоу заявив у суботу в аеропорту Кабула, що "настав час завершити цей етап операції зараз".

"Але ми не забули людей, яким потрібно виїхати. Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти їм. Ми не забули і про хоробрих, порядних людей Афганістану. Вони заслуговують жити в мирі та безпеці", - наголосив він.

Протягом вихідних британські літаки з військовими вилітатимуть з Афганістану, але не виключено, що ними заберуть і певну кількість біженців.

Раніше генерал Нік Картер заявив, що Британія не змогла вивезти всіх людей, яких мала намір евакуювати спочатку. Офіційні особи країни сподіваються, що деякі афганці зможуть виїхати з Афганістану сушею до сусідніх країн, де може бути опрацьовано їхні заявки на в'їзд до Великої Британії.

Нагадаємо, в результаті терактів біля кабульського аеропорту загинули двоє підданих Великобританії та дитина ще одного британця.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців до 31 серпня. Україна вже мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня. Сьогодні, 28 серпня в Києві сіли ще два літаки з Афганістану, чекають на третій.

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