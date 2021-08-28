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До Києва прилетів ще один літак з Кабула

Кількість евакуйованих не відома.

До Києва у суботу, 28 серпня прибув ще один літак з евакуйованим з Кабула українцями та іноземцями.

Про це пише Суспільне з посиланням на свого кореспондента.

Борт сів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Кількість пасажирів не відома наразі.

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

Нагадаємо, за різними даними в Афганістані на евакуацію чекають до 230 українців та їхніх родичів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після 31 серпня евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.

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