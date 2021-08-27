Зеленський зустрівся з президентом Молдови Маєю Санду

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Кишинева зустрівся з президентом Молдови Маєю Санду.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

"Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин", – зазначив він, додавши, що Україна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою.

Співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проектів.

"Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", – наголосив Зеленський.

Президенти позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електроенергії.

Володимир Зеленський подякував Маї Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.

"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – зазначив президент України.

Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

Нагадаємо, раніше Зеленський заликав ЄС надати європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії.