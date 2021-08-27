Зеленський: проєкт "Асоційоване тріо" має наблизити Україну, Грузію та Молдову до набуття повноправного членства в ЄС

"Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС".

Президент Володимир Зеленський зазначає, що започаткований 19 липня разом з Грузією та Молдовою проєкт "Асоційоване тріо" має наблизити три держави до набуття повноправного членства в ЄС, і наступним кроком на цьому шляху повинне стати визнання європейської перспективи цих країн.

Про це він заявив за підсумками багатосторонньої зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі у Кишиневі, передає пресслужба Офісу президента

"«Асоційоване тріо» має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав «Асоційованого тріо». Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо", – сказав Зеленський.

Він подякував президенту Польщі Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку європейської перспективи України у двосторонній декларації.

"Я дуже розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з Президентом Румунії. А загалом переконаний, що серйозність намірів ЄС у цьому питанні має засвідчити майбутній саміт Східного партнерства", – наголосив президент України.

Зеленський також подякував Польщі, Молдові та Румунії за підтримку "Кримської платформи" та участь у її установчому саміті 23 серпня.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена та готова бути активним учасником регіональних проектів, передусім ініціативи "Тримор’я".

"Географічне розташування України робить її природним партнером цієї ініціативи. І як морська держава та асоційований член Євросоюзу Україна зробить її повнішою та ефективнішою для всього регіону", – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Європейський Союз надати Україні, Молдові та Грузії європейську перспективу.

17 травня Україна, Грузія та Молдова офіційно стали Асоційованим Тріо. У червні глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо у Брюсселі.

У 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що три країни повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції. У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.