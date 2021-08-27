Медведчук подав до ЄСПЛ другий позов проти України

Народний депутат із фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук подав до Європейського суду з прав людини другий позов проти України.

Інформацію підтвердив прессекретар політика, передає Суспільне.

"Цього разу українська влада звинувачується в незаконному продовженні терміну домашнього арешту Медведчуку, а так само в тому, що заангажований суд за наказом української влади не допустив до участі в справі сторону захисту і розглянув справу Медведчука не тільки без його адвокатів, але навіть без самого Медведчука", - написав у Facebook депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

Перший позов Медведчук подав у червні 2021 року. Він заявив про "політичну мотивацію його кримінального переслідування, грубе порушення права на справедливий суд".

20 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про завершення слідства у справі про державну зраду та замах на розкрадання надр щодо депутатів від "Опозиційної платформи-За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Нагадаємо, народним депутатам ОПЗЖ Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.