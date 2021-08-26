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Зеленський нагородив орденом колишнього регіонала, який виступав проти Майдану

Анатолій Федорук підтримував Януковича та називав майданівців "терористами".

Зеленський нагородив орденом колишнього регіонала, який виступав проти Майдану
Анатолий Федорук
Фото: Lb.ua

Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня Анатолія Федорука - міського голову Бучі.

Як зазначає рух "ЧЕСНО", колишній член Партії регіонів Федорук, який очолює Бучу з 1998 року, підтримував Януковича та називав майданівців "терористами".

Окрім того, Федорука звинувачували у розкраданні майже 900 гектарів лісу в Київській області. Суд обирав Федоруку запобіжний захід - домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов’язків мера міста.

За даними з відкритих джерел, у 2002 році міськрада Бучі змінила цільове призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 890 гектарів і зарахувала їх до земель житлової та громадської забудови. Частину лісу отримала сім'я Ігоря Калєтніка - колишнього першого заступника голови Верховної Ради.

Колишній мер Ірпеня Київської області Володимир Карплюк, який також проходить у цій справі, покинув країну і був оголошений у розшук. Федорук і Карплюк - куми.

Під час обшуків у будинку Федорука знайшли колекцію орденів, гроші та коштовності.

У червні 2021-го Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду України відхилив касаційну скаргу Київської обласної прокуратури у кримінальній справі щодо незаконного вилучення 890 га земель лісового фонду і зміни їхнього цільового призначення в межах Бучанської селищної ради.

Згідно з рішенням, Бучанська міська рада мала повне право розпоряджатися всіма землями, в тому числі і землями Лісової Бучі.

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