Одеський суд задовольнив позов "Євросолідарності" щодо незаконності обговорень повернення проспекту Жукова

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов партії "Європейська Солідарність" про скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо громадських слухань для обговорення перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі на колишні назви проспект маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Про це повідомила депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко, зазначили в пресслужбі партії.

"Мера Труханова неодноразово попереджали, що його обіцянки суперечать чинному законодавству України. А, найголовніше, одіозний і суперечливий персонаж радянської історії, на чиїй совісті мільйони загублених життів, не може бути на топонімічній, ментальній карті Одеси", – заявила вона.

25 серпня Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов "ЄС" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв".

"Це рішення має стати прецедентом, який зупинить неодноразові намагання політиків переписувати історію на користь віджившому совку і «героїв»-катів українського народу. Ми – вільні, ми не повернемось в минуле ні за дешевим морозивом, не за квасом на розлив з брудних бочок. І точно не повернемося до старої ідеології, орієнтованої на знищення нашої країни і її державності", – наголосила Мандриченко.