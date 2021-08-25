Вони викрали з території підприємства матеріали на більш ніж 800 тисяч гривень.

На Одещині поліцейські затримали трьох чоловіків, які викрали з території Одеського нафтопереробного заводу матеріали з вмістом цінного металу на більш ніж 800 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"До поля зору працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції потрапила група осіб. Чоловіки промишляли викраденням матеріалів з Одеського нафтопереробного заводу, що тимчасово не працює. Поліцейські встановили, що до вчинення крадіжок причетні троє місцевих мешканців віком від 21 до 24 років. Користуючись можливістю, вони вирішили заробити гроші, викрадаючи матеріальні цінності зі стратегічно важливого для держави об’єкта", - розповіли в Нацполіції.

Правоохоронці затримали змовників у момент вчинення злочину. Чоловіки намагалися вивезти з території заводу для подальшого продажу 40 кілограмів платиновмісного каталізатора риформінгу.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохоронці провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час цих заходів виявлено і вилучено інструменти та спеціальне обладнання, а також майже пів тони платиновмісного каталізатора риформінгу. Крім того, вилучено зброю та спецзасоби, зіп-пакети з невідомою хімічною речовиною, гроші, мобільні телефони та автомобіль.

За попередніми підрахунками, вартість викрадених матеріалів на "чорному ринку" - понад 800 тисяч гривень.

Фото: od.npu.gov.ua

Наразі чоловіків поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже вручили їм підозри. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Оперативники ДВБ також перевіряють можливу причетність співробітників поліції до незаконної діяльності групи осіб.

Нагадаємо, раніше поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці.