ТКГ проведе засідання на рівні глав делегацій 26 серпня

На 25 серпня заплановане засідання у підгрупах, 26 серпня - загальне засідання на рівні глав делегацій.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі відновлює свою роботу після нетривалої перерви.

Про це повідомляє пресслужба ТКГ.

“25 серпня після нетривалої перерви відновлюється робота Тристоронньої контактної групи. Зустрічі заплановані у режимі відеоконференцій за наступним графіком: 25 серпня - засідання у підгрупах, 26 серпня - загальне засідання на рівні глав делегацій”, - йдеться у повідомленні.

Передбачається наступний порядок денний засідання ТКГ: імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту, а саме: забезпечення безпеки в зоні конфлікту (дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування); політичні аспекти в зв'язку з імплементацією Мінських угод.

Сторони також обговорять заходи в гуманітарній сфері: відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях, а також економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику, тощо.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Франції пропонують провести зустріч голів зовнішньополітичних відомств "нормандського формату".