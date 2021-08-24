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Помер екснардеп п'яти скликань та колишній голова КМДА Бондаренко

Він помер у вівторок на 69-му році життя. 

Помер екснардеп п'яти скликань та колишній голова КМДА Бондаренко
Володимир Бондаренко
Фото: Меліхова Тетяна Facebook

Помер народний депутат Верховної Ради п'яти скликань (II-IV та VI-VII), ексголова Київської міської державної адміністрації, керівник київської міської організації партії "Батьківщина" Володимир Бондаренко.

Про це повідомила депутатка фракції "Батьківщина" у Київській міськраді Тетяна Меліхова в Facebook.

Бондаренко помер у вівторок на 69-му році життя, причина смерті не повідомляється. 

Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області. У 1986 році став заступником, а потім – очільником виконкому Ленінградської райради Києва, у 1991 році став начальником управління - заступником голови Київської міськадміністрації. 

У 1996 році був заступником міністра - керівником справами Міністерства юстиції України. У 2014 році балотувався на посаду мера Києва. Після цього заснував етно комплекс "Українське село" під Києвом. 

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