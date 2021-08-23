Сьогодні в Україні відзначають День Державного Прапора, встановлений указом Президента України 23 серпня 2004 року.

Указ прив’язаний до 23 серпня 1991 року, коли після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. 4 вересня його підняли над будівлею парламенту.

Цей указ було доповнено у 2009 році, передбачивши офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня та під час інших державних свят.

Щороку 23 серпня о 09:00 державний прапор України піднімають у Києві, обласних та районних центрах, інших населених пунктах України, за участю діячів науки та культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій.

Сьогодні ж за участі президента Володимира Зеленського Державний прапор України підняли у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.

“Вітаю всіх нас зі святом. Сьогодні нас об'єднає спільна дія, об'єднає спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і маємо піднімати Україну, піднімати Україну тільки разом і тільки вгору. З Днем Державного прапора України!”, – зазначив президент.

Нагадаємо, на площі Конституції, перед будинком Верховної Ради, урочисто відкрили стенд із Прапором Незалежності України.