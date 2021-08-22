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ЗСУ мають готуватися до наступальних дій для звільнення окупованих територій, – Залужний

"ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику".

ЗСУ мають готуватися до наступальних дій для звільнення окупованих територій, – Залужний
Валерій Залужний
Фото: Вікіпедія

Збройні сили України мають бути готові до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі, пише Interfax.com.ua.

"ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування – навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше – підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій", – cказав він.

Залужний наголосив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті й поранені.

"У нас ще є реальна загроза повномасштабного вторгнення країни-агресора і ми маємо до неї готуватися", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, ЗСУ мають отримувати від держави все необхідне озброєння і військову техніку.

Він також вважає важливим, "щоб суспільство не забуло, що триває війна, щоб суспільство не відокремило від себе ветеранів та волонтерів".

Нагадаємо, Залужний раніше заявив, що Україна готова до відбиття атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів.

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