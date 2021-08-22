​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни
Україна пропонує евакуювати афганців із групи ризику, – Держдеп США
Україна пропонує евакуювати афганців із групи ризику, – Держдеп США
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
Поліція назвала попередню причину пожежі у Броварах
У Броварах сталася масштабна пожежа у житловій п’ятиповерхівці
У Броварах сталася масштабна пожежа у житловій п’ятиповерхівці
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
Німеччина змінила представника на саміті Кримської платформи
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
З аеропорту Кабула вилетів український літак з евакуйованими
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
Одна з країн відмовилася брати участь у "Кримській платформі" під тиском Росії, - Данілов
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна готова направити бутильовану воду в Крим у разі катастрофи, - Мінреінтеграції

Уряд звернувся до міжнародних організацій щодо надання такої можливості.

Україна готова направити бутильовану воду в Крим у разі катастрофи, - Мінреінтеграції
Північно-Кримський канал
Фото: ikrim.net

У разі виникнення у Криму гуманітарної катастрофи через нестачу води Україна готова надіслати півострову воду, проте лише бутильовану в рамках гуманітарної допомоги.

Про це ексклюзивно LB.ua розповів заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

“У разі погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму та самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованою водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості”, – говорить заступник профільного міністра.

Також Яременко наголосив, що через Північно-Кримський канал дніпровська вода до Криму потрапить лише після деокупації півострова. До того часу за все, що там відбувається, відповідає Росія як країна-окупант.

Через посушливу зиму 2019-2020 років і відсутність дніпровської води з Північно-Кримського каналу в населених пунктах Криму почалися проблеми з водою. У великих містах вода йде по годинах, а у 30 населених пунктах колодязі та свердловини вже пересохли. Туди привозять лише цистерни з водою. Окупаційна влада на вирішення проблеми вже безрезультатно виділила понад 50 мільярдів рублів.

За даними “Крим.Реалії”, станом на березень 2021 року на півдні Криму вже висохли сім річок, ще шість обміліли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також