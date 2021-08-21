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На Донбасі окупанти два рази порушили “тишу”

Стріляли біля Водяного і Золотого-4.

На Донбасі окупанти два рази порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

З ранку суботи, 21 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких – сім обстрілів і два прольоти безпілотників. Загинув львів'янин Василь Островський.

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