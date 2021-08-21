Фото: Lb.ua

Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій взяв участь у подячній молитві у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

У молитві взяли участь столичне духовенство та віряни. У заході також взяв участь третій Президент України Віктор Ющенко.

Богослужіння відбулося українською та грецькою мовами.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Патріарх Варфоломій подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла, пише Укрінформ.

Фото: Lb.ua

"Історія є достовірним, небрехливим свідком правди та реальності. Вселенський Патріархат від самого початку був надійним охоронцем блага Церкви. І хоча у часи розквіту і чисельної сили він міг запровадити та встановити пірамідальну форму устрою Східної православної церкви, але з відразою відкинув цю думку... Вселенський Патріархат ніколи, користуючись наявною імперською владою, не обирав шлях культурної та мовної асиміляції національностей, які приходили у віру Євангеліє", – сказав у своїй проповіді Вселенський Патріарх.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Зі свого боку предстоятель Православної церкви України подякував йому за візит.

"Від повноти помісної автокефальної Православної церкви України, особисто від себе хочу подякувати вам, Ваша Святосте, що попри різні обставини, які могли завадити вашому візиту саме в цей час, ви прибули в Україну на запрошення церкви та Української держави в особі Президента, щоби молитовно розділити з українським народом радість свята 30-ліття відновлення незалежності України", – сказав митрополит Епіфаній.

Окрім того, Патріарх Варфоломій та Митрополит Епіфаній поклали квіти біля “Стіни пам’яті загиблих захисників України” та біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, у неділю, 22 серпня на території собору Святої Софії Патріарх під відкритим небом проведе Божественну літургію. Очолювати її разом з ним буде Митрополит Київській і всієї України Епіфаній.

Початок богослужіння заплановано на 9 ранку.