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Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Його Всесвятість відвідує Україну вже втретє.

Фото: president.gov.ua/news

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Про це повідомила пресслужба в ОПУ.

“Передусім хочу подякувати вам за цей візит. Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої незалежності. Це для нас дуже важливо”, – наголосив Президент на початку зустрічі.

Зеленський нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського Патріарха, а Його Всесвятість відвідує нашу країну вже втретє.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій подякував Президентові України за запрошення й наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності. “Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату”, – сказав Його Всесвятість.

Зеленський відзначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Глава держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності. Також він подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Фото: president.gov.ua/news

Президент України зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний. Він подякував Вселенському Патріарху за увагу та підтримку дітей українських воїнів, які втратили батьків внаслідок російської агресії.

“Знаю, як тепло ви приймали їх у вашій резиденції на Фанарі у 2018 році. Високо ціную готовність провести зустріч з ними у межах вашого візиту”, – сказав він.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви. Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.

Нагадаємо,Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня.

У Вселенському патріархаті вважають візит Варфоломія до Києва історичною подією.

Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.

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