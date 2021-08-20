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Зеленський про Меркель: "Я думаю, що вона опинилася у важкій ситуації"

На думку президента, одразу кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією. 

Зеленський про Меркель: "Я думаю, що вона опинилася у важкій ситуації"
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель потрапила в складну ситуацію через війну Росії проти України в контексті політики щодо РФ. 

Про це він сказав у інтерв'ю низці видань, зокрема Libération, переклад якого наведено на сторінці Посольства України у Франції в Facebook.

"Я думаю, що вона опинилася у важкій ситуації. Вона завжди хотіла допомогти Україні. Але водночас пані Меркель прагне підтримувати хороші людські та економічні стосунки, що наші німецькі партнери називають "прагматичними відносинами". Однак, така позиція непроста, оскільки канцлер Маркель хотіла б, аби вибори в Німеччині пройшли без сюрпризів, але ж цілком зрозуміло, що РФ використовуватимуть свій вплив", – зазначив він.

На думку президента, одразу кілька елементів грають на користь досить "м'якому" характеру діалогу між Німеччиною та Росією. 

"Але якщо вам потрібна моя особиста думка, я вважаю, що канцлер не досягне успіху: неможливо сидіти на двох стільцях одночасно, особливо коли відстань між цими двома стільцями зростає з кожним днем", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, що Меркель прибуде в Україну з візитом 22 серпня. Сьогодні вона полетіла на перемовини з Володимиром Путіним. Путін попросив канцлерку Німеччини "повпливати" на українську владу під час візиту до Києва. Свою чергою Меркель заявила, що до останнього дня на посаді буде відстоювати територіальну цілісність України.

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