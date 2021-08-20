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Путін у розмові з Макроном заявив про "деструктивні дії Києва"

Макрон закликав Путіна звільнити Навального і проводити вибори до Думи згідно з нормами ОБСЄ, однак у пресрелізі Кремля про це не згадали. 

Путін у розмові з Макроном заявив про "деструктивні дії Києва"
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном, у якій вкотре звинуватив Україну в "порушенні Мінських домовленостей".

На сайті Кремля зазначено, що президент країни-агресора "висловив занепокоєння у зв'язку з тривалим напруженням на південному сході України".

Путін також "звернув увагу на деструктивні дії Києва" і звинуватив українську владу в "цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення та тиражуванні провокаційних законодавчих ініціатив, що прямо суперечать Мінським домовленостям".

Згідно з російським викладом розмови, президенти домовилися координувати зусилля Росії та Франції у "нормандському форматі".

На сайті Єлисейського палацу зазначено, що Макрон підтвердив готовність працювати над виконанням Мінських домовленостей, які вимагають прихильності всіх сторін, зокрема і Росії. 

Зазначається, що також Макрон закликав звільнити опозиціонера Олексія Навального та висловив побажання, щоб вибори в російську Думу у вересні пройшли відповідно до критеріїв ОБСЄ. Ні про Навального, ні про вибори, для голосування на яких РФ паспортизує українців, на сайті Кремля згадок не було. 

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через залучення населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до запланованих на вересень виборів до Державної думи РФ.

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