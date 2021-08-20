У Мексиці застрелили політичного радіожурналіста

Перед тим чоловікові надходили погрози, пов'язані з його професією.

У мексиканському штаті Веракус невідомі застрелили радіожурналіста Хасінто Ромеро біля його будинку. Він робив матеріали про місцеву політику для радіостанції Ori Stereo, пише Reuters.

Колега вбитого повідомила, що Ромеро надходили погрози через його професійну діяльність.

Озброєні люди перехопили авто журналіста, коли він під'їжджав до дому, після чого застрелили його. У чоловіка вистрілили щонайменше двічі, додає місцеве видання La Silla Rota Veracruz.

Фото: La Silla Rota Veracruz Хасінто Ромеро

Згідно зі звітом некомерційної захисної групи "Стаття 19", з 2000 року в Мексиці через професійну діяльність вбили понад 190 журналістів.