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Іспанія не пустила на техобслуговування у свій порт російські військові кораблі

Вони мали дозаправитися в Сеуті і поповнити запаси продовольства.

Іспанія не пустила на техобслуговування у свій порт російські військові кораблі
Фото: Европортал

Міністерство закордонних справ Іспанії не дало згоди Росії про захід у порт міста Сеута (іспанського полуексклава в Північній Африці) двох військових кораблів - великого протичовнового корабля "Віце-адмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на іспанські ЗМІ.

Газета Confidencial, посилаючись на офіційні джерела, стверджує, що йшлося про триденний візит, який повинен був початися 18 серпня. Російські кораблі мали дозаправитися в Сеуті і поповнити запаси продовольства. Одночасно планувалося, що члени екіпажів могли відвідати місто.

Зазначається, що прохання щодо заходу кораблів було спрямоване Росією ще на початку літа. У відповідь іспанське МЗС запитав інформацію про маршрут та цілі їх плавання, на що російська сторона не відповіла. Іспанія, своєю чергою, не відповіла на російське прохання і не дозволила судам зайти в порт.

Мадридський журналіст Ігнасіо Рейес, який спеціалізується на військовій тематиці нагадав, що раніше суда ВМС Росії зупинялися в Сеуті досить регулярно. Однак, останніми роками ці заходи викликали критику з боку союзників Іспанії по НАТО та Євросоюзу. Так, Європарламент попросив іспанський уряд пояснити, наскільки його "гостинність" по відношенню до росіян узгоджується з санкціями ЄС, накладеними за анексію Криму.

Незгоду з заходом російських кораблів неодноразово також висловлювала Великобританія, враховуючи, що Сеута знаходиться недалеко від її військово-морської бази в Гібралтарі. Лондон вважає, що російський флот може використовувати стоянку для збору інформації про цю базу.

Нагадаємо, у 2017 роцф влада Іспанії повідомила про втручання груп з РФ під час референдуму про незалежність Каталонії з метою дестабілізації іспанської держави.

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