Найбільша опозиційна партія Канади включила до виборчої платформи безвіз з Україною

Найбільша опозиційна Консервативна партія Канади обіцяє у разі перемоги на майбутніх федеральних виборах запровадити безвізовий режим з Україною.

Про це йдеться у виборчій платформі політсили, повідомляє Укрінформ.

"Ми запровадимо безвізовий режим для українців, які відвідують Канаду", - йдеться у документі.

Консерватори також обіцяють "розширити та поглибити економічні, політичні, розвідувальні та безпекові зв’язки із країнами Балтії та Україною".

"Ми більше використовуватимемо закон Магнітського про санкції, аби притягнути режим Володимира Путіна до відповідальності", - йдеться у виборчій програмі.

Позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді пройдуть 20 вересня. У нинішньому скликанні парламенту Консервативна партія посідає друге місце за кількістю мандатів.

Нагадаємо, Україна і Канада почали консультації щодо лібералізації візового режиму влітку 2016 року.

Канада почала видавати громадянам України багаторазові візи терміном на 10 років і поступово збільшувати пропорцію заявників, які отримують такі довгострокові дозволи на в'їзд. Також Канада спростила візові вимоги для українців.

У той же час тодішній посол Канади Роман Ващук говорив, що про скасування віз не йдеться.