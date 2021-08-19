Президент привітав посла Ірландії Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві.

Фото: www.president.gov.ua Зеленський разом з Тересою Ґілі

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Ірландії, Нігерії, Кореї та Вірменії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент привітав посла Ірландії Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві. Цей крок, на думку Зеленського, сприятиме активізації практичної результативної взаємодії між двома державами.

Під час розмови з послом Нігерії Шіною Фатай Алеге Зеленський наголосив на важливості активізації політичного діалогу та необхідності розширення взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва з цією африканською країною.

У розмові з новопризначеним послом Кореї Кім Хьонг Те глава держави наголосив на важливості включення України до переліку пріоритетних країн з високим потенціалом для економічної та дипломатичної співпраці з Республікою Корея. Сторони також обговорили шляхи подальшої активізації політичного діалогу, посилення економічної складової двосторонніх взаємин, питання започаткування важливих інвестиційних проектів, серед іншого в галузі інфраструктури.

Спілкуючись з новопризначеним послом Вірменії Володимиром Карапетяном, Зеленський наголосив на налаштованості на розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Нагадаємо, 8 серпня новий посол держави Ізраїль Михайло Бродський прибув до України.